Би-би-си получила 100 тыс. жалоб британцев на освещение новости о смерти принца Филипа

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Би-би-си получила рекордные в британской истории 100 тыс. жалоб от телезрителей на слишком детальное освещение телерадиовещательной корпорацией новости о смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филипа. Об этом сообщила во вторник газета The Sun .

После того как 9 апреля Букингемский дворец сообщил о смерти герцога Эдинбургского, Би-би-си полностью пересмотрела сетку вещания, отменив все запланированные программы и пустив сразу по трем телеканалам одинаковые передачи, посвященные супругу королевы. Умершему принцу-консорту был полностью посвящен эфир и радиостанции Би-би-си.

Как пишет The Sun, многие зрители переключились на другие каналы: телеаудитория развлекательного Второго канала Би-би-си (BBC Two) сократилась 9 апреля на 64% по сравнению с пятницей неделей ранее. В тот же день на сайте корпорации появилась соответствующая форма для подачи онлайн-жалоб. Как уточняет таблоид, до этого больше всего жалоб - 63 тыс. - вызвал показ Би-би-си мюзикла Джерри Спрингера в 2005 году.

В ответ на недовольство телезрителей представитель Би-би-си заявил, что корпорация "гордится освещением и ролью, которую она играет в моменты национальной значимости". Официальную статистику жалоб Би-би-си намерена распространить в четверг.

Общественное телевидение Би-би-си финансируется за счет сбора с домохозяйств, который называется телевизионной лицензией. Сбор в размере £157 (16,6 тыс. рублей) является обязательным для всех, у кого дома есть телевизор или компьютер, планшет и иные устройства, на которых люди могут смотреть телепередачи. Стоит отметить, что остальные британские телеканалы 9 апреля также изменили свои сетки вещания, а большая часть эфира была посвящена смерти принца Филипа.