ОНФ и Ростуризм запустили горячую линию по ограничениям полетов в Турцию и Танзанию

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Ростуризмом запустили горячую линию для консультации по ситуации с ограничением полетов в Турцию и Танзанию. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Народного фронта.

"ОНФ совместно с Ростуризмом запустил горячую линию 8-800-200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру "2") по вопросам, связанным с ограничением полетов из России в Турцию и Танзанию. На них ответят волонтеры общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Звонок бесплатный. Горячая линия работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

По словам координатора проекта ОНФ "Путешествуем по России" Дениса Полунчукова, добровольцы, которые будут отвечать на звонки в колл-центрах, "в срочном порядке прошли обучение и получили всю необходимую информацию".

"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов - по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки. На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, контакты авиакомпаний и консульств, если вы - самостоятельный путешественник", - цитируется в пресс-релизе сообщение Ростуризма.

Ростуризм также запустил горячую линию по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм запустил горячую линию для туристов. По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 мск можно обратиться за помощью и ответами на вопросы, на возникающие в связи с ограничением полетов. Звонок бесплатный", - говорится в сообщении.