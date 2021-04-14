Суд 11 мая рассмотрит иск о запрете эксплуатации Среднеуральского монастыря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд Свердловской области рассмотрит иск о запрете эксплуатации Среднеуральского женского монастыря, который удерживали сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), 11 мая. Выселение происходило по определению суда, вынесенному 13 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

"Прокурор Верхней Пышмы <…> обратился в Верхнепышминский городской суд с исковым заявлением к администрации городского округа Среднеуральск о запрете осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией объектов недвижимости, образующих монастырский комплекс Среднеуральского женского монастыря <…> поскольку в результате проведенной проверки выявлено, что органом местного самоуправления допущена деятельность, связанная с эксплуатацией самовольных строений на территории монастыря, неконтролируемой эксплуатацией мест захоронения в границах городского округа, неорганизованным надлежащим образом электро- и водо-снабжением, а также водоотведением в границах монастыря, на территории которого постоянно проживают люди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исковое заявление передано в производство судьи, заседание назначено на 11 мая. Как пояснили ТАСС в пресс-службе суда, определение об обеспечении мер по поданному иску в виде запрета на эксплуатацию объектов недвижимости и допуска на территорию неограниченного круга лиц было вынесено 13 апреля.