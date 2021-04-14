В Крыму начнут работать еще три мобильных пункта вакцинации от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма откроют дополнительно три мобильных пункта вакцинации от коронавируса на центральных площадях Керчи, Евпатории и Джанкоя, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко в среду на брифинге, который транслирует телеканал "Крым-24" .

"С сегодняшнего и завтрашнего дня будут открыты на центральных площадях городов Евпатория, Керчь и Джанкой мобильные пункты вакцинации", - сказал Остапенко.

Он отметил, что накануне такой пункт начал работать на площади Ленина в Симферополе. "Вчера мы провакцинировали 210 пациентов. Сегодня он будет дальше работать. Далее по мере потребности мы будем организовывать работу вышеуказанных пунктов", - добавил Остапенко.

Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря, 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации. По данным Минздрава Крыма, на 14 апреля в регион поставлено 198 033 дозы вакцины. Привито 92 633 человека, в том числе 61 430 человек уже получили второй компонент вакцины. Действуют 97 стационарных пунктов вакцинации и 33 выездные бригады, которые проводят иммунизацию на предприятиях.

С начала пандемии в Крыму выявили около 39 тыс. случаев инфицирования. С 1 марта власти региона отменили большую часть ограничений для бизнеса. Под запретом остаются массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и соцдистанцирование.