{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson

Ее применение ранее приостановили
© Szilard Koszticsak/MTI via AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США на встрече в среду воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson, применение которой было приостановлено во вторник. Об этом сообщила телекомпания NBC.

На эту тему
Применение вакцины Johnson & Johnson приостановят в США и отложат в ЕС из-за тромбоза
Применение вакцины Johnson & Johnson приостановят в США и отложат в ЕС из-за тромбоза

Эксперты решили, что информации о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза недостаточно, и отложили принятие решения. Снова собраться для подготовки рекомендаций они намерены в течение недели. Как добавляет Эн-би-си, участники встречи выступили за то, чтобы не затягивать принятие решения по вакцине, однако точную дату следующего заседания пока не назначили.

Во вторник американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson, из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.

Теги
СШАПандемия COVID-19
На Камчатке появился центр обучения экспертов чемпионата "Абилимпикс"
К обучению уже приступили 30 человек
Читать полностью