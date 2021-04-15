Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США на встрече в среду воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson, применение которой было приостановлено во вторник. Об этом сообщила телекомпания NBC .

Эксперты решили, что информации о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза недостаточно, и отложили принятие решения. Снова собраться для подготовки рекомендаций они намерены в течение недели. Как добавляет Эн-би-си, участники встречи выступили за то, чтобы не затягивать принятие решения по вакцине, однако точную дату следующего заседания пока не назначили.

Во вторник американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson, из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.