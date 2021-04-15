Москалькова поддерживает инициативу не разлучать находящихся в СИЗО женщин с детьми

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает инициативу министра юстиции России Константина Чуйченко, предложившего на заседании коллегии Минюста разрешить оставлять детей до трех лет с мамами, находящимися в СИЗО. Об этом она сообщила журналистам.

"Лично я приветствую. Хотя я была во многих женских следственных изоляторах, и в СИЗО №6, и в колонии Можайской, здесь в Подмосковье. Мамы бывают разные, которые попадают туда. Есть те, кого материнство красит и превращает совершенно в другого человека, а есть те, кто равнодушен к своим детям. Но такое право я поддерживаю, потому что это - путь к социализации, потому что это - возможность ребенка ощущать мать как можно больше", - заявила она.

Омбудсмен подчернкула, что нужно как можно больше сохранять возможности материнства. "Противники высказывают свою точку зрения, тоже имеющую право на существование, что фактически ребенок формируется в тюремной субкультуре. Но все зависит от того, какие создашь там условия", - добавила она.

В этой связи Москалькова выразила надежду на завершение разработки Министерством юстиции законопроекта о создании системы пробации - структуры, призванной работать с освободившимися из мест заключения бывшими осужденными, в том числе в оказании им помощи в поиске работы и решении других социальных вопросов. "Нам важно, чтобы люди не возвращались в места лишения свободы. А сегодня почти половина и даже больше, по крайней мере, мужского населения, возвращается в тюрьму, потому что не может адаптироваться в открытом пространстве <…> Это же касается мам", - отметила она.