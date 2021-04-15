Москалькова планирует привиться от коронавируса в мае

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует сделать прививку от коронавируса в мае. Об этом она сообщила журналистам.

"Обязательно. <...> Когда 22 [апреля] завершится со всей этой суетой (22 апреля Госдума рассмотрит переназначение Москальковой на пост омбудсмена - прим. ТАСС), чтобы не рисковать, что я себя чувствую неважно с температурой в окружении людей, - в районе мая", - сообщила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Москалькова отметила, что пока не решила, какой именно из российских вакцин собирается привиться. "Я посоветуюсь с врачом, исходя из моих особенностей, врач что посоветует, то и восприму", - сказала она.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что 25 сотрудников ее аппарата прошли вакцинацию. "Это в общей сложности человек 25. На самом деле, не так много, люди все-таки осторожно относятся к прививке, ожидая результатов тех, кто уже осуществил эту прививку. <...> У нас прививались все "Спутником V", - добавила она.

1 апреля президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на должность омбудсмена. Согласно закону, предложения о кандидатах на должность уполномоченного могут вноситься в Госдуму главой государства, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Омбудсмен назначается Госдумой сроком на пять лет. Совет Госдумы ранее принял решение рассмотреть на пленарном заседании 22 апреля вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.