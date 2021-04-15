Госсекретарь при МИД Франции раскритиковал регионы страны, заказавшие российскую вакцину

"Это безответственно", - утверждал дипломат, комментируя решение ряда регионов республики сделать заказ на "Спутник V", не дожидаясь апробации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). "Если следовать такой логике, то каждый департамент, каждый город, у которого есть для этого средства, сможет иметь больше доз вакцин, чем, например, центральный регион Иль-де-Франс", - сказал он в интервью Radio-G France.

По словам Бона, "политика вакцинации должна обеспечивать равные возможности для всех французов". "Россия подала свое досье в ЕМА. Сейчас следует дождаться мнения агентства", - подчеркнул он. "Мы не исключаем российской вакцины, и, возможно, в надлежащий момент мы ее закажем", - сказал Бон.

Ранее председатель законодательного собрания региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег Рено Мюзелье заявил, что намерен приобрести 500 тыс. доз вакцины "Спутник V". В конце марта мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса для вакцинации населения города.