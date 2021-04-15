Бортников сообщил, что более 13 тыс. терактов зафиксировали в мире за последние два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Практически все регионы планеты охвачены террористической активностью, за два года в мире совершено 13 тыс. терактов, заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

"Сегодня практически все регионы мира охвачены террористической активностью. Только за последние два года, согласно данным индекса глобального терроризма, в мире совершено более 13 тыс. смертоносных терактов, в которых погибли около 20 тыс. человек", - сказал Бортников.

Как отметил ранее глава ФСБ, в РФ за последние два года предотвращено 129 террористических преступлений, в том числе 78 терактов.

Усилия террористов

Усилия террористов сосредоточены на странах, где власть ослаблена, полагает Бортников. "Особые усилия террористов сосредоточены на странах, где легитимная власть ранее была существенно ослаблена либо фактически уничтожена, в том числе вследствие прямого иностранного вмешательства", - сказал он.

По словам Бортникова, в Сирии при поддержке России существенно подорван боевой потенциал запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", разрушена ее организационная структура, пресечены каналы ресурсного обеспечения.

"От открытого противостояния бандиты вынужденно перешли к диверсионной войне. Практически ежедневно происходят нападения на объекты правительственных войск. Целями посягательств все чаще становятся сдавшиеся властям бывшие исламисты и члены их семей", - сказал Бортников. Он добавил, что сложная обстановка сложилась и в Ираке, где террористические группировки, пополняемые боевиками, выдавливаемыми из Сирии, применяя тактику партизанской борьбы, совершают масштабные теракты.

"Значительная утрата позиций ИГИЛ и "Аль-Каиды" (их деятельность запрещена в РФ) в Ближневосточном регионе привела к тому, что фокус внимания главарей этих организаций постепенно смещается в государства Юго-Восточной и Центральной Азии. При этом особое внимание уделяется Африке", - сообщил глава ФСБ.

Действия спецслужб

Бортников обвинил спецслужбы зарубежных стран в создании и поддержке террористических группировок. "Сегодня отдельные геополитические игроки, осуждая терроризм как явление, одновременно пытаются использовать международные террористические организации либо их структурные подразделения в своих интересах. При непосредственном содействии спецслужб ряда стран создаются новые террористические группировки", - сказал он.

Также, по словам Бортникова, предпринимаются попытки реабилитировать скомпрометированные участием в террористической деятельности структуры и присвоить им статус оппозиционных вооруженных формирований, оказывается прямая поддержка международным террористическим организациям посредством осуществления кадрового, финансового, информационного, медицинского и материально-технического обеспечения. "Отмечаются факты вмешательства в дела других государств под видом борьбы с терроризмом. Опасной тенденцией становится покровительство, оказываемое неонацистским террористическим структурам", - подчеркнул глава ФСБ.

Он отметил, что попытки "делить террористов на хороших и плохих смертельно опасны", потому что невозможно обеспечить их контроль и управляемость даже на короткий срок. Террористы совершают жестокие и кровавые преступления и на территории ранее поддерживавших их стран. "Двойные стандарты, любые компромиссы здесь абсолютно недопустимы. Они приводят лишь к дискредитации усилий международного сообщества по нейтрализации данной угрозы, создают условия для легитимизации терроризма и нацизма", - сказал Бортников.