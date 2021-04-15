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Власти Владимирской области предоставят жилье жителям деревни, где сгорели 11 строений

Они также занимаются оформлением документов для выплат людям, чьем имущество пострадало в результате возгорания

ВЛАДИМИР, 15 апреля. /ТАСС/. Власти решили вопрос о предоставлении жилья людям, чьи дома сгорели в результате пожара в деревне Першково Гусь-Хрустального района Владимирской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава администрации района Алексей Кабенкин.

15 апреля в деревне Першково во Владимирской области в результате несанкционированного пала сухой растительности загорелось 11 строений: четыре жилых, один нежилой и шесть дачных домов. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. В 15:20 объявлена ликвидация открытого горения.

"Люди зарегистрированы в четырех домах, реально проживали в двух - всего трое человек. Один из них переезжает к родственникам в соседнюю деревню, а пожилой семейной паре будет предоставлено помещение в административном здании СПК "Першковский". Люди смогут заехать уже сегодня, мы их обеспечим вещами первой необходимости и питанием, далее помещение будет переоборудовано под их нужды", - сказал собеседник агентства.

По словам Кабенкина, сейчас органы власти занимаются оформлением документов для выплат людям, чьем имущество пострадало в результате пожара. На месте работают представители правоохранительных и надзорных органов.

Всего, по словам главы администрации, в Першково 77 домов, из них 34 жилых, 30 дачных и 13 заброшенных.

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