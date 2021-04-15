В похоронах принца Филипа примут участие все его дети и внуки, но не правнуки

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Дети и внуки супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа примут участие в его похоронах, намеченных на 17 апреля, однако ни одного из 10 правнуков пары на них не будет. Список из 30 фамилий распространил в четверг Букингемский дворец.

Изначальные планы похорон подразумевали участие в них около 800 приглашенных. Однако из-за коронавирусных ограничений максимальное число участников траурной церемонии в Великобритании ограничено 30, и королевская семья не стала исключением. Похороны же полностью пройдут на территории Виндзорского замка, загородной резиденции монарха под Лондоном.

Кто будет на похоронах

В церемонии примет участие королева Елизавета II, в браке с которой принц Филип прожил 73 года. Среди избранного круга лиц также будут дети Ее Величества и принца-консорта со своими мужьями или женами: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю, граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс.

Из внуков принца будут принц Уильям с супругой Кэтрин Миддлтон, принц Гарри, Зара Тиндалл с мужем Майком, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Моцци, принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, Питер Филлипс, Луиза Маунтбеттен-Виндзор и Джеймс, виконт Северн. Также на церемонию приглашены дети родной сестры королевы принцессы Маргарет (1930-2002) - Леди Сара Чатто с мужем и Дэвид Армстронг-Джонс, а также родственники принца Филипа, в том числе наследный принц Баденский Бернхард и Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский и другие.

О церемонии похорон

В субботу в 14:40 (16:40 мск) гроб с телом принца Филипа будет вынесен из частной часовни Виндзорского замка, где он находится с 9 апреля, когда герцог Эдинбургский умер в возрасте 99 лет, и водружен на покрашенный по-военному в зеленый цвет джип Land Rover. Эта идея принадлежала принцу Филипу, который начал реализовывать ее еще 16 лет назад, принимая активное участие в создании автомобиля с кабиной на двух человек и специальным кузовом, на котором можно закрепить гроб. На гроб положат личный штандарт принца Филипа, адмиральскую фуражку и саблю герцога.

В 14:45 (16:45 мск) процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка направится в сторону часовни Святого Георгия. Полк выбран не случайно, ведь именно полковником этого формирования герцог Эдинбургский был в течение 42 лет. По обе стороны дороги будут стоять представители Королевского флота, Королевской морской пехоты, горцев, Королевского полка Шотландии и Королевских военно-воздушных сил.

Всего же в Виндзорском замке будет 730 военных при полном параде и четыре оркестра. Параллельно с шествием отряд королевской конной артиллерии даст залп из пушек, а в Сторожевой башне Виндзора зазвонят в колокол.

Церемония шествия будет довольно короткой и займет всего восемь минут. Ее Величество будет замыкать процессию на официальном автомобиле Bentley в сопровождении фрейлины, в то время как остальные члены королевской семьи проделают весь путь за гробом пешком.

В 15:00 (17:00 мск), когда все гости соберутся в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, по всей стране будет объявлена минута молчания. После этого состоится служба, которую будут вести духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Где будет похоронен герцог

Принц Филип будет похоронен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия, однако это место станет его временным пристанищем. После ухода из жизни его супруги герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней - в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895-1952), его супруга Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002) и младшая сестра Маргарет.

Ранее в течение сотен лет монархов и членов их семей хоронили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, однако в последние века многие суверены и их супруги стали выбирать местом своего последнего пристанища именно часовню на территории Виндзорского замка.