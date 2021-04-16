Эксперт: воду с "Фукусимы-1" с ничтожным количеством трития будут сливать 30 лет

ТОКИО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Очищенная от большинства радиоактивных веществ вода с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" будет сливаться в океан малыми порциями примерно в течение 30 лет, а количество трития в ней снизят до уровня, не поддающегося выявлению. Об этом сообщил в пятницу ТАСС один из ведущих специалистов страны по радиационной и химической безопасности Кадзуя Идэмицу, профессор инженерного факультета Университета Кюсю.

"Тритий естественным путем постоянно генерируется в верхних слоях земной атмосферы в количестве примерно 200 граммов в год, - сказал ученый. - В воде, которую будут сливать с АЭС "Фукусима-1", общее количество трития оценивается в 20 граммов. Этот объем будут сбрасывать в океан в течение 30 лет. Воду с тритием сильно разбавят до состояния, когда присутствие этого изотопа там будет практически невозможно выявить. К тому же тритий не накапливается в живых организмах. Сам по себе он менее радиоактивен, чем присутствующие в морской воде калий-40 и уран".

"Перед сбросом в океан, - уточнил специалист, - содержание трития в воде будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите [ICRP]. Оно будет в семь раз ниже нормы, принятой для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Так что я не вижу никаких проблем с точки зрения экологии и безопасности". Профессор также напомнил, что атомные станции по всему миру регулярно сливают в океан воду с таким же содержанием трития. Он указал на необходимость распространения научных знаний для того, чтобы снять беспокойство по поводу предстоящего сброса воды с АЭС.