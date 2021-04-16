Глава Минздрава Белоруссии привился выпущенной в республике вакциной "Спутник V"

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса, произведенной на белорусском предприятии "Белмедпрепараты". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики в своем Telegram-канале .

"Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что первая партия одобренной Минздравом вакцины "Спутник V", розлив которой проводился на белорусском предприятии, вошла в массовый оборот. "Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - приводит пресс-служба слова министра.

Ранее Пиневич обещал, что привьется первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, а после Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря в республике начали прививать граждан из групп риска - медиков, а в апреле началась массовая вакцинация.

В Белоруссии также начали совместное производство этого российского препарата. Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно, что позволит существенно увеличить доступность вакцинации для белорусских граждан. В феврале Белоруссия получила 100 000 доз китайской вакцины компании Sinopharm.