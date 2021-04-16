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Пандемия COVID-19
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Власти Киргизии выделили средства на покупку "Спутника V"

По словам министра здравоохранения и социального развития республики Алымкадыра Бейшеналиева, многие страны "хотят привиться российской вакциной", в связи с чем образовалась очередь на ее получение

БИШКЕК, 16 апреля. /ТАСС/. Кабмин Киргизии выделил средства на приобретение в России вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу на брифинге в Бишкеке министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев.

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"Правительство выделило деньги на приобретение вакцины "Спутник V", <...> в понедельник мой заместитель летит в Москву для подписания договора", - сказал он.

По словам министра, очень многие страны в настоящее время "хотят привиться российской вакциной", в связи с чем образовалась очередь на ее получение.

С начала пандемии в Киргизии выявлено более 91 тыс. инфицированных коронавирусом, 1,5 тыс. из которых умерли, почти 87 тыс. выздоровели. 19 марта в страну поступили первые 150 тыс. доз китайского препарата компании Sinopharm. Вакцинация в Киргизии началась 29 марта, на данный момент первую дозу получили 5 тыс. из 6,5 млн жителей республики.

Теги
КиргизияПандемия COVID-19
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