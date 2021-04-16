В Греции заявили, что страна преодолела пик третьей волны пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Греция прошла пик третьей волны заражений коронавирусом, число инфицированных на прошлой неделе сократилось в стране наполовину по сравнению с предыдущей. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма Греции Харис Теохарис.

"По всей видимости, мы преодолели пик третьей волны. За прошедшую неделю у нас зафиксировано сокращение случаев заражения на 50% по сравнению с неделей до этого", - сказал Теохарис, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что в стране приняты очень строгие меры. "Греция всегда строго относилась к ситуации со здравоохранением, запрещая перемещение, закрывая рестораны, делая множество других вещей. С учетом этого мы способны контролировать ситуацию. Хотя это не значит, что мы находимся в этом вопросе там, где хотим. Мы хотим сохранить тренд по снижению количества заражений", - добавил министр.

Политик выразил уверенность, что Греция справится с пандемией, а помогут сделать это новые знания, которые получили врачи, программа вакцинации, которая реализуется в стране хорошими темпами, и даже погода. "Мы видели в прошлом году, что погода помогает сдерживать распространение заболевания", - пояснил Теохарис.

По его словам, в стране немного тех, кто отказывается от вакцинации. "Люди принимают это и прививаются, - сказал министр. - Это уже повлияло на снижение числа смертей и заражений у старшего населения, это еще одна хорошая вещь. И, наконец, с быстрым тестированием. У нас много более дешевых, более быстрых тестов".

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Греции с 3 января 2020 года по 15 апреля 2021 года зафиксировано 304 184 заражения коронавирусом, 9 135 человек умерли.