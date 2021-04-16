Глава региона ФРГ не исключил производство "Спутника V" на местном предприятии

"Эту фабрику можно было бы использовать для этого, когда будет регистрация [вакцины в ЕС]", - сказал он в пятницу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

О том, что IDT Biologika ведет переговоры с российской стороной по "Спутнику V", сообщило Министерство здравоохранения Германии 3 февраля. Позже в компании в ответ на запрос ТАСС говорили, что переговоры еще не завершены.

IDT Biologika специализируется на производстве вакцин и лекарственных средств. В начале пандемии компания разрабатывала вакцину от коронавируса, но приостановила процесс после того, как испытания не дали желаемого результата.

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российскую "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA).