Активисты BLM пытались перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Участники акций протеста в защиту темнокожих BLM вечером в пятницу пытались перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена - Третью авеню, трое участников акции были задержаны. Об этом сообщил портал Protest_NYC, осуществляющий мониторинг таких акций в Нью-Йорке.

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Полиция города пока не подтвердила задержания. Однако, как рассказали корресподенту ТАСС очевидцы, два-три десятка участников акции, требующих справедливости в делах о гибели Джорджа Флойда и Данте Райта, прошли маршем по Третьей авеню, хотя большинство из них не предпринимали попыток выходить на проезжую часть. Они выкрикивали лозунги "Революцию не остановить", "Хватит убивать детей", "Нет полиции Нью-Йорка".

Ранее газета The New York Post сообщила, что полицейские города переведены на 12-часовые смены из-за ожидающихся протестов. Поводом к ним может стать вынесение приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве Флойда. На этой неделе суд в Миннеаполисе завершил выслушивать доводы обвинения и защиты, на следующей неделе начнется заключительная часть процесса.

После смерти Флойда 25 мая прошлого года в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. 11 апреля примерно в 20 милях от места гибели Флойда при задержании был застрелен полицейской 20-летний темнокожий Данте Райт.