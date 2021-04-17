К Виндзорскому замку приехали желающие отдать дань уважения принцу Филипу

ВИНДЗОР, 17 апреля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Британцы съезжаются в Виндзор, чтобы отдать дань уважения супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу. Принц-консорт умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Он будет похоронен в субботу на территории часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Из-за коронавирусных предписаний церемония будет закрытой для публики и включать в себя исключительно членов королевской семьи. Уже за несколько километров до въезда в Виндзор, на шоссе, ведущем к городу, можно увидеть электронные табло, которые настоятельно советуют водителям "избегать поездки в этот район в связи с королевскими похоронами".

Однако несмотря на рекомендации полиции не собираться в день похорон принца Филипа у королевских резиденций, у Виндзорского замка в общей сложности присутствуют около 1,5 тыс. человек. В городе примерно в радиусе 2 км от резиденции Елизаветы II каждые 100 м стоят вооруженные полицейские, которые обеспечивают безопасность. У южного крыла восточной части замка, где расположены частные покои монарха, дежурят более сотни сотрудников правоохранительных органов.

Цветы и послания

Длинная аллея (Long Walk) - четырехкилометровая дорога, ведущая от Большого Виндзорского парка до самого замка, закрыта для публики. Рядом с ограждениями, выставленными за сотню метров от входа на территорию замка с восточной стороны, можно увидеть цветы, фотографии герцога, вязаные фигуры королевской четы, открытки и письма с соболезнованиями, которые приносят собравшиеся. В городе витрины некоторых магазинов украшены изображениями принца Филипа.

У ворот короля Генриха VIII, помимо полиции, стоят женщины-гвардейцы Виндзорского замка в выразительных темно-синих мантиях с красными воротниками и манжетами и черных перчатках. На месте присутствуют десятки журналистов. Некоторые представители телевизионных СМИ сняли квартиры в домах напротив западной части замка и памятника королеве Виктории, чтобы гарантировать себе хорошую съемочную позицию.

За пару часов до начала траурной церемонии к замку съезжались автобусы с военнослужащими в парадной форме, которые будут участвовать в траурной процессии. В общей сложности Виндзоре в субботу в похоронах будут задействованы более 700 военных при полном параде и четыре оркестра.