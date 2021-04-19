Губернатор Ивановской области привился от коронавируса

ТАСС, 19 апреля. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский завершил полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский привился вторым компонентом вакцины против коронавируса и завершил полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

Ранее Воскресенский призвал всех жителей Ивановской области также сделать прививку против коронавируса. В областном центре пункты вакцинации открыты не только в медучреждениях, но и в трех крупнейших торговых центрах.

Согласно данным правительства, всего с начала пандемии в регионе выявлено более 33,7 тыс. заражений, умерли 1 117 человек. Уже несколько недель в регионе фиксируется по 60 случаев в день, что в три раза меньше зимних показателей. В настоящий момент в регионе первым компонентом вакцины привились свыше 94,8 тыс. граждан, полностью вакцинировались 60,4 тыс. человек.