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Пандемия COVID-19

Третью фазу клинических испытаний "Ковивака" планируют начать в ближайшее время

В настоящее время готовятся соответствующие документы, которые подадут в Минздрав, рассказал гендиректор центра им. Чумакова

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Документы на третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Ковивак" будут переданы в Минздрав России в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

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"Прошла первая, вторая фаза, соответственно закону 441-му мы были зарегистрированы без завершения второй фазы, она еще продолжается, хотя в общем, по положению, можно уже приступать к третьей фазе. Мы готовим соответствующие документы, в ближайшее время подадим их в Минздрав", - сказал Ишмухаметов в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН.

Он добавил, что в настоящее время уже установлено, что уровень антительного ответа после "Ковивака" сохраняется до восьми месяцев, "посмотрим, как будет дальше", отметил глава центра Чумакова.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр им. Чумакова).

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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