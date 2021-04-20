Студентов в центральной части Сахалина перевели на онлайн-обучение из-за землетрясения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Студенты Сахалинского политехнического центра № 2 в Тымовском районе (центральная часть Сахалина) со вторника, 20 апреля, переведены на дистанционное обучение после произошедшего накануне землетрясения на время обследования здания на возможные повреждения. Об этом сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Для учащихся всех групп установлен учебный процесс в дистанционном режиме", - рассказали в центре.

По информации учебного заведения, пока студенты будут отсутствовать, будет проведено обследование здания на наличие повреждений после землетрясения. По предварительной информации, к очному обучению учащиеся смогут вернуться не раньше следующей недели.

Сейсмологи 18 апреля зарегистрировали на Сахалине в районе Тымовского городского округа землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки силой в 4 балла ощутили тымовчане и жители соседнего района. После этого в Тымовском районе произошло еще два землетрясения, последнее - 19 апреля вечером. Они также оказались настолько сильными, что местные жители смогли их ощутить.