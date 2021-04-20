Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в шести регионах

"В Российской Федерации на 15-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в шести субъектах", - говорится в сообщении.

В возрастных группах от трех до шести лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в одном субъекте РФ. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в четырех субъектах страны. Помимо этого, среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 16 субъектах страны. В возрастной группе до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

В ведомстве добавили, что на 15-й неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. За отчетную неделю в РФ зафиксированы единичные случаи заражения вирусами гриппа В, добавили в Роспотребнадзоре.