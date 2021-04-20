В Москве выездная бригада вакцинации от COVID-19 заработает в ЦУМе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Прививку от коронавируса можно будет сделать с 21 апреля в ЦУМе. Также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что приходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тыс. человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения", - сказала Ракова.

Она добавила, что кроме ЦУМа с 21 апреля начнут проводить вакцинации посетителей еще в двух торговых центах - "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

"Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день", - напомнила Ракова.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей.