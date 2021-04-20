Камчатский край получит 10 тыс. доз вакцины от коронавируса для нужд рыбаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Камчатка накануне лососевой путины 2021 года получит дополнительно 10 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" для организации прививочной кампании рыбаков, сообщается на официальной странице правительства региона в Instagram .

"В результате обращения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину Камчатка дополнительно получит 10 тыс. доз для вакцинации рыбаков. В период подготовки к путине составлен график вакцинации рыбаков, проживающих в Камчатском крае. В том числе организована доставка вакцины "Эпиваккорона" в отдаленные районы края", - говорится в сообщении.

По данным властей, этой партии вакцины будет достаточно для обеспечения необходимых профилактических мер на путине 2021 года.

На Камчатке подтверждены 14,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 13,6 тыс. пациентов выздоровели, 213 умерли.