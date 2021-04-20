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Камчатский край получит 10 тыс. доз вакцины от коронавируса для нужд рыбаков

Власти региона отметили, что партии вакцины будет достаточно для обеспечения необходимых профилактических мер на путине

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Камчатка накануне лососевой путины 2021 года получит дополнительно 10 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" для организации прививочной кампании рыбаков, сообщается на официальной странице правительства региона в Instagram.

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"В результате обращения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину Камчатка дополнительно получит 10 тыс. доз для вакцинации рыбаков. В период подготовки к путине составлен график вакцинации рыбаков, проживающих в Камчатском крае. В том числе организована доставка вакцины "Эпиваккорона" в отдаленные районы края", - говорится в сообщении.

По данным властей, этой партии вакцины будет достаточно для обеспечения необходимых профилактических мер на путине 2021 года.

На Камчатке подтверждены 14,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 13,6 тыс. пациентов выздоровели, 213 умерли.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯровая, Ирина АнатольевнаКамчатский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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