МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Интерес к донорству крови в России вырос почти в полтора раза за последние 10 лет, свидетельствуют материалы "Яндекс.Кью", подготовленные на основе поисковых запросов пользователей ко всемирному Дню донора, отмечаемому 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

День донора: как сдать кровь во время пандемии коронавируса?

Так, например, в Воронеже доля запросов про донорство среди всех местных запросов увеличилась на 89%, в Москве - на 63%, а в Красноярске и Уфе - на 57%.

Среди городов-миллионников сильнее всего темой интересуются в Москве, Санкт-Петербурге и Перми. Наименьший интерес - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Аналитики "Яндекс.Кью" также выяснили, какие вопросы о донорстве чаще всего задают экспертам сервиса. Отмечается, что чаще всего спрашивают о том, какие минусы есть у платного донорства, как влияет на человека донорство костного мозга и как сдают плазму крови.

Также люди интересуются, как и в каком возрасте можно стать донором, сколько платят тем, кто сдает кровь, и как получить звание почетного донора России.