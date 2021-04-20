Гинцбург допустил начало исследований "Спутника V" среди детей через месяц

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Организовать клинические исследования вакцины от нового коронавируса "Спутник V" среди детей, в случае получения разрешения, можно уже через две недели - месяц. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"С нашей точки зрения, разработчиков, так как сейчас вакцинный препарат уже получили более 10 млн наших сограждан, а также жители зарубежных стран, - опыт применения уже такой большой, что на основании этого можно написать сегодня-завтра заключительный отчет, получить все необходимые разрешения, и на основании этого, буквально в течение двух-трех недель, максимум месяца, перейти к исследованию "Спутника V" на детском населении. Во всяком случае, на старших возрастных группах, то есть 14-17 лет", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Ранее Гинцбург сообщал, что центр в марте может запросить разрешение на проведение таких испытаний, но сами они начнутся не ранее завершения третьей фазы испытаний среди взрослых. При этом, в марте министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко информировал, что клинические испытания вакцины от коронавируса среди детей могут начаться в ближайшие два месяца.