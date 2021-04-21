Лаборатория в Аргентине надеется в короткие сроки начать снабжение региона "Спутником V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апреля. /ТАСС/. Аргентинская лаборатория Richmond надеется в короткие сроки наладить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и обеспечить снабжение препаратом страны региона. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в ТАСС.

"Лаборатория Richmond оплатит оказанное ей доверие трудом, приверженностью работе и профессионализмом, чтобы добиться в самые короткие сроки наличия вакцины для страны и региона", - говорится а сообщении.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Richmond произвела первую партию вакцины, которая будет доставлена в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. "Ожидается, что в случае положительного результата, масштабное производство начнется в июне 2021 года", - отметила лаборатория.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года.