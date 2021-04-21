Сотни людей собрались у суда, где вынесли вердикт по делу о гибели Джорджа Флойда

Толпа у здания суда составляет уже около двух-трех сотен человек, судя по трансляции, которую ведет телекомпания CNN. Люди также собираются у так называемой площади Джорджа Флойда, где почти год назад он погиб во время задержания. Там находятся несколько десятков человек. Пока импровизированные митинги носят мирный характер, люди празднуют вынесение вердикта, который, на взгляд собравшихся, был справедливым.

Ранее в Миннеаполисе были усилены меры безопасности, в городе размещена Национальная гвардия. Акции в связи с вынесением решения по делу Шовина были анонсированы также в других городах, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне.

В Портленде, где на прошлой неделе регулярно проходили акции протеста, заканчивавшиеся столкновениями с полицией, объявлен на 24 часа режим чрезвычайной ситуации, сообщает местный телеканал Coin News.