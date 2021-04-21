Абэ вновь посетил храм Ясукуни, считающийся в Азии символом милитаризма

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду совершил церемониальное паломничество в синтоистский храм Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Экс-премьер лично посещает Ясукуни уже второй раз с момента отставки осенью прошлого года.

"Я совершил паломничество для того, чтобы почтить души тех, кто сражался и отдал свои жизни за нашу страну", - приводит его слова агентство Kyodo. В настоящее время Абэ является депутатом ключевой нижней палаты японского парламента.

Абэ был последним действующим премьер-министром, совершившим паломничество в храм - в декабре 2013 года. Тогда этот шаг вызвал крайне негативную реакцию в обеих Кореях и КНР, которые резко осудили его действия.

Вступивший в эту должность после отставки Абэ осенью прошлого года Ёсихидэ Суга пока не посещал храм лично, однако уже дважды направлял в Ясукуни ритуальные подношения, последнее из которых было направлено в эту среду по случаю начала весеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства - "масакаки" - представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.