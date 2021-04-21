Премьер Японии сделал подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в среду направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, погибших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщил телеканал NHK.

Дар был направлен по случаю начала весеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства - "масакаки" - представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

Осенью прошлого года, вскоре после вступления в должность премьера, Суга уже направлял подношение храму Ясукуни, однако ни он, ни члены его правительства еще не посещали храм лично. Ожидается, что в этот раз члены кабинета министров Японии также воздержатся от паломничества в этот храм. В то же время не исключено, что Ясукуни в этот день посетят члены японского парламента.

Последний раз премьер-министр Японии лично посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года - тогда это сделал Синдзо Абэ. Примечательно, что осенью 2020 года, уже после своей отставки, Абэ вновь совершил паломничество в этот токийский храм.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.