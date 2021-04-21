Бразильский регулятор попросил суд продлить рассмотрение заявки на импорт "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии просит Федеральный верховный суд (ФВС) страны продлить срок, в течение которого ему предписано вынести решение относительно возможности импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает во вторник телеканал Globo , в распоряжении которого оказалось ходатайство агентства.

По информации телеканала, в надзорном ведомстве утверждают о невозможности сделать это в отсутствие недостающих данных о качестве, эффективности и безопасности российского препарата. При этом, как отмечает телеканал, бразильский регулятор подтвердил получение досье по "Спутнику V" от коллег из Аргентины, где российская вакцина успешно применяется.

На прошлой неделе судья ФВС Рикарду Левандовский разрешил ввозить в Бразилию "Спутник V", если до конца апреля регулятор не примет решение насчет возможности применения этой вакцины, удовлетворив соответствующее ходатайство властей штата Мараньян. Ранее власти этого региона участвовали в совместной с другими северо-восточными штатами Бразилии закупке препарата, который до сих пор не одобрен бразильским регулятором.

26 марта фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая в стране Российский фонд прямых инвестиций, направила регулятору новый запрос на регистрацию вакцины. На следующий день регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Агентство уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки по "Спутнику V", в связи с чем владелец Uniao Quimica Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно, в интересах производителей других вакцин.

В начале апреля стало известно о визите делегации бразильского регулятора в Россию для инспекции предприятий, где производят "Спутник V", в период с 15 по 23 апреля. В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также импорта в Бразилию.