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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин: патриотический настрой общественных сил обеспечит стабильность государственности

Глава государства поблагодарил все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Патриотический настрой общественно-политических сил позволит обеспечить стабильность государственной и политической системы России, это особенно важно в период подготовки выборов в Госдуму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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"Хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии. Это позволило нам вместе обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это было очень важно, это не пустые слова. Это важно всегда, но особенно в период подготовки выборов в Госдуму, другие органы власти. С учетом той большой работы, которая нам предстоит, рассчитываю, что такой настрой на конкурентную политическую борьбу будет сохраняться", - отметил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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