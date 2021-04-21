Путин: больничные по уходу за ребенком до семи лет надо оплачивать в полном объеме

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка уже с 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Все законодательные решения нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, следовательно, для молодых женщин такие выплаты обычно ниже.