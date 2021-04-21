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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин: больничные по уходу за ребенком до семи лет надо оплачивать в полном объеме

Глава государства напомнил, что размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, следовательно, для молодых женщин такие выплаты обычно ниже

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка уже с 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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"Все законодательные решения нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, следовательно, для молодых женщин такие выплаты обычно ниже.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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