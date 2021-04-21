Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки материнства и семей с детьми.
Президент предложил:
- Ввести выплаты нуждающимся беременным женщинам по 6 350 руб. в месяц.
- Выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.
- Назначить с 1 июля выплаты в размере 5 650 руб. в месяц детям, растущим в неполных семьях.
- Оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100% от заработка уже в 2021 году.
Путин поручил правительству к 1 июля разработать целостную систему, задачей которой будет минимизировать угрозу бедности семей с детьми.