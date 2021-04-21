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Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию
Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию
Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию
Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию
Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Поддержка семей с детьми. О каких выплатах объявил Путин в послании Федеральному собранию

© REUTERS/Evgenia Novozhenina

Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки материнства и семей с детьми.

Президент предложил:

  • Ввести выплаты нуждающимся беременным женщинам по 6 350 руб. в месяц.
  • Выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.
  • Назначить с 1 июля выплаты в размере 5 650 руб. в месяц детям, растущим в неполных семьях.
  • Оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100% от заработка уже в 2021 году.

Путин поручил правительству к 1 июля разработать целостную систему, задачей которой будет минимизировать угрозу бедности семей с детьми.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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