Путин удивлен некоторым учебникам истории, где нет фактов о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ряд школьных учебников по истории не содержит основных фактов по истории Великой Отечественной войны, что вызывает удивление. Об этом сказал в среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано - и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно", - сказал Путин.

По словам главы государства, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие.

"У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства", - добавил Путин.