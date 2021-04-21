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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

В Минприроды заявили, что в РФ насчитывается не менее 29 тыс. объектов накопленного вреда

В ведомстве поддержали предложение Владимира Путина о необходимости "окрашивания" экологических платежей и направлении их на восстановление окружающей среды

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минимум 29 тыс. объектов накопленного вреда, среди которых свалки возле городов, затонувшие корабли в акваториях бухт, заброшенные скважины, насчитывается в России в настоящее время, сообщил журналистам в среду глава Минприроды России Александр Козлов.

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По его словам, он поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о необходимости "окрашивания" экологических платежей и направлении их на восстановление окружающей среды.

"За экологические нарушения платят штрафы. Деньги попадают в общий бюджет. Но мы считаем, что эти средства должны быть "окрашены" и направляться на финансирование экологических проблем. Например, мы сегодня четко знаем о 29 тысячах объектах накопленного вреда: это свалки около городов, затонувшие корабли в акваториях бухт, заброшенные скважины", - сказал он журналистам.

Однако, по словам Козлова, таких объектов на самом деле гораздо больше. "А сколько того, что еще кроется? <...> Горячие точки нужно выявить, погрузить в реестр, оценить вред здоровью и природе, найти средства и начать ликвидацию. Но денег на все не хватает. Значит, их нужно собирать в бюджете из экологических поступлений и делать их целевыми, окрашенными", - отметил министр.

В среду Путин в своем послании Федеральному собранию предложил "окрашивать" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет, и направлять их на восстановление окружающей среды.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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