В Минприроды заявили, что в РФ насчитывается не менее 29 тыс. объектов накопленного вреда

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минимум 29 тыс. объектов накопленного вреда, среди которых свалки возле городов, затонувшие корабли в акваториях бухт, заброшенные скважины, насчитывается в России в настоящее время, сообщил журналистам в среду глава Минприроды России Александр Козлов.

По его словам, он поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о необходимости "окрашивания" экологических платежей и направлении их на восстановление окружающей среды.

"За экологические нарушения платят штрафы. Деньги попадают в общий бюджет. Но мы считаем, что эти средства должны быть "окрашены" и направляться на финансирование экологических проблем. Например, мы сегодня четко знаем о 29 тысячах объектах накопленного вреда: это свалки около городов, затонувшие корабли в акваториях бухт, заброшенные скважины", - сказал он журналистам.

Однако, по словам Козлова, таких объектов на самом деле гораздо больше. "А сколько того, что еще кроется? <...> Горячие точки нужно выявить, погрузить в реестр, оценить вред здоровью и природе, найти средства и начать ликвидацию. Но денег на все не хватает. Значит, их нужно собирать в бюджете из экологических поступлений и делать их целевыми, окрашенными", - отметил министр.

В среду Путин в своем послании Федеральному собранию предложил "окрашивать" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет, и направлять их на восстановление окружающей среды.