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Матвиенко допустила снятие ограничений из-за пандемии к осени при массовой вакцинации

При этом спикер Совета Федерации предположила, что коронавирусная инфекция может приобрести сезонный характер

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что при активной вакцинации россиян к осени будет возможно снятие ограничительных мер.

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"Я по-прежнему уверена, что с развитием массовой вакцинации к осени будет коллективный иммунитет, и к осени ограничения будут отменены", - заявила она в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

При этом спикер полагает, что "ковид никуда не денется, может, перейдет в сезонный". "Поэтому расслабляться ни власти, ни граждане не должны", - подчеркнула Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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