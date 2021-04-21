Матвиенко допустила снятие ограничений из-за пандемии к осени при массовой вакцинации

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что при активной вакцинации россиян к осени будет возможно снятие ограничительных мер.

"Я по-прежнему уверена, что с развитием массовой вакцинации к осени будет коллективный иммунитет, и к осени ограничения будут отменены", - заявила она в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

При этом спикер полагает, что "ковид никуда не денется, может, перейдет в сезонный". "Поэтому расслабляться ни власти, ни граждане не должны", - подчеркнула Матвиенко.