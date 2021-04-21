Комитет Думы готов ускоренно реализовать положения послания по поддержке семей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов в краткие сроки реализовать предложения президента Владимира Путина по поддержке семей с детьми, которые прозвучали в послании Федеральному собранию. Об этом заявила ТАСС в среду первый заместитель председателя комитета Ольга Окунева.

"Будем работать максимально, чтобы реализовать все в краткие сроки", - сказала она.

"В продолжение работы, связанной с демографической ситуацией и с улучшением положения семей, были предложены в очередной раз меры, и наш комитет настроен на работу. Мы в Министерство труда вносили и ранее предложения, в том числе по изменению размера выплат беременным, и сегодня было очень приятно услышать, что это поддержано", - отметила Окунева. Депутат подчеркнула, что не менее важны и предложенные президентом новые меры поддержки неполных семей с детьми до 16 лет.

Президент РФ в послании Федеральному собранию предложил к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля должна быть введена выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. В среднем выплата составит 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты получат беременные женщины (после шестой недели беременности), находящиеся в трудной материальной ситуации. В среднем размер выплат составит 6 350 рублей в месяц. Президент также предложил семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году выплатить по 10 тыс. рублей единовременно.