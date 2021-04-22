В АТОР сообщили, что все организованные туристы РФ вернутся из Турции и Танзании до 1 мая

"По нашим оценкам, до 1 мая все находящиеся там [в Турции и Танзании] [организованные] туристы будут вывезены, это несколько десятков тысяч человек в совокупности. В Танзании [их] на порядок меньше - около 6 тыс. человек, в Турции, по нашим оценкам, - более 50 тыс.", - сказала Ломидзе.

По ее словам, больше 70% туристов, купивших туры в Турцию, предпочли перебронирование туров, а не возврат средств.

"Из общего объема запросов от туристов больше 70% предпочли перебронировать, чем, я бы сказала, заморачиваться с возвратом средств, потому что возврат средств в соответствии с договором. Общее для всех - что возврат займет от 30 до 60 дней", - сказала она.