Глава Минздрава Германии не раскрыл детали переговоров с Россией по "Спутнику V"

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Допуск европейского регулятора - условие для использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Германии, подробности о переговорах с Россией по этому вопросу не раскрываются. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, отвечая на вопрос кореспондента. ТАСС о возможности приобретения 30 млн доз российского препарата.

"Что касается переговоров по "Спутнику V" и контрактов, то о деталях я говорить не буду", - сказал он. Министр добавил, что германская сторона, в том числе Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, продолжает контакты с российской стороной по этому вопросу.

В четверг премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, находясь в Москве, сообщил о планах ФРГ приобрести в общей сложности до 30 млн доз в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств. По данным Кречмера, закупка может состояться в июне, июле и августе.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.