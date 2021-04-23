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В Москве сильный ветер повалил до 10 деревьев и повредил несколько машин

Один человек пострадал от упавшего на него дерева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер привел к падению порядка десяти деревьев в Москве, повреждено несколько машин. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На данный момент известно, что в результате сильного ветра повалено до десяти деревьев. Повреждено несколько автомобилей, их точное количество устанавливается", - сказал собеседник агентства. 

Как сообщил источник, один человек пострадал от упавшего на него дерева.

"В результате сильного ветра с дождем дерево упало на человека. Состояние пострадавшего устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и усилении ветра в пятницу в течение дня. В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам также советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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