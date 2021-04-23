Москвичей предупредили о дожде с градом и усилении ветра 23 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и усилении ветра 23 апреля в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 13:00 до 21:00 23 апреля ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам также советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.