В Словакии сообщили, что Россия проверит находящуюся в стране вакцину "Спутник V"

ПРАГА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская сторона возьмет образцы находящейся в Словакии вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в республику 1 марта, для проведения проверки. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения Словакии.

"Российская сторона заберет в четверг образцы находящейся в Словакии вакцины для проведения проверки [ее качества], - отмечается в сообщении. - Окончательное решение о применении у нас [в Словакии] "Спутника V" будет принято после завершения этой проверки".

Российской стороне, согласно Минздраву, будут переданы 600 доз вакцины. Проверка должна завершиться через месяц.

Глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский, комментируя ситуацию, подчеркнул, что российская сторона инициировала обращение к республике с предложением проверить качество вакцины. Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий функции фармацевтического регулятора Словакии, ранее отказался дать экспертную оценку полученной страной партии "Спутника V". После этого словацкие власти направили образцы препарата на исследование в венгерскую специализированную лабораторию, входящую в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory.