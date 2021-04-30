Президент Южной Кореи сделал вторую прививку от коронавируса раньше графика

СЕУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сделал в пятницу вторую прививку от коронавирусной инфекции препаратом производства AstraZeneca. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

Глава государства получил вторую дозу препарата раньше, чем положено по графику вакцинации, в связи с тем, что в конце мая у него запланированы поездка в Вашингтон и встреча с президентом США Джо Байденом, отмечается в сообщении.

Первую прививку Мун Чжэ Ин сделал в районной поликлинике 23 марта, вторая планировалась в мае. В соответствии с инструкцией вторая доза препарата AstraZeneca должна вводиться через 8-12 недель после первой, однако допускается сокращение этого периода в случае острой необходимости.

Ранее власти страны объявили, что планируют привить от коронавируса до конца апреля не менее 3 млн жителей, а до конца июня не менее 12 млн. Кампания вакцинации началась в стране 26 февраля.