Байден примет 21 мая в Вашингтоне президента Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет 21 мая в Белом доме южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме 21 мая 2021 года. Визит президента Муна подчеркнет нерушимый союз между Соединенными Штатами и Республикой Корея, а также широкие и глубокие связи между нашими правительствами, народами и экономиками. Президент Байден надеется на совместные усилия с президентом Муном в деле дальнейшего укрепления нашего союза и расширения нашего тесного сотрудничества", - отметила Псаки.

Как ожидается, одной из главных тем переговоров станет ситуация вокруг КНДР.