В Вологодской области намерены сохранить моногоспитали как минимум до окончания вакцинации

ВОЛОГДА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти Вологодской области намерены сохранить действующие три моногоспиталя на 625 коек для лечения пациентов с коронавирусом как минимум до конца августа 2021 года, пока не будет завершена иммунизация 60% населения региона и не сформируется коллективный иммунитет, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Более чем на тысячу мест мы сократили койки для больных с коронавирусом, сейчас имеется 625 коек, они загружены на 40%. Дальше не сокращаем, потому что каждый из действующих трех моногоспиталей - это отдельный корпус, абсолютно изолированный от других. Их либо полностью закрывать, либо держать. Обсуждается вопрос закрыть один из моногоспиталей, мы делать этого пока не хотим и держим в Вологде корпус на 300 коек, в Череповце - на 300 мест и в Великом Устюге - на 25 коек. Подразумеваю, что сохраним этот коечный фонд как минимум до 26 августа, до завершения иммунизации 60% жителей области и получения коллективного иммунитета", - рассказал ТАСС губернатор.

Как отметил руководитель региона, жесткий локдаун вводили в марте - апреле прошлого года, в самом начале пандемии, когда заболевших в регионе были единицы, именно для того, чтобы выиграть время и подготовить медучреждения к приему огромного количества пациентов с коронавирусом. За месяц жестких ограничений шесть медучреждений полностью перепрофилировали под моногоспитали с санпропускниками, оснастили аппаратами ИВЛ, ЭКМО, создали запас средств индивидуальной защиты для медиков и медпрепаратов для лечения больных. Всего было создано 1 645 мест.

"На данный момент оставшиеся три моногоспиталя на 625 коек сохраняем. У нас также разработана четкая маршрутизация, кому требуется реабилитация после тяжелой формы заболевания, ее начинают проводить еще в моногоспитале. При необходимости после моногоспиталя направляют на реабилитацию в наши санатории. Реабилитацию в них прошли около 250 пациентов", - пояснил губернатор.

Согласно разработанной в регионе математической модели иммунизация 60% населения области, а это 541 957 человек, будет завершена к 26 августа при условии соблюдения графика поставок вакцины. Сейчас ее достаточно, очередь записавшихся на вакцинацию планируется ликвидировать в ближайшие дни. Помимо этого, с 1 мая в регионе начнут работу прививочные пункты в крупных торговых центрах Вологды и Череповца, где можно будет получить вакцину в порядке живой очереди, без предварительной записи, но при себе необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС.

О ситуации в Вологодской области

Всего в регион на 29 апреля поставлено 90 136 доз "Спутник V" и "Эпиваккорона". Привиты первым компонентом 82 593 человека, завершили иммунизацию 50 205 человек. В области подтверждено 44 792 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 45 случаев. Выздоровели 41 827 человек, умерли 998, моногоспитали загружены на 38%. Режим повышенной готовности и ограничения продлены до конца мая.