Роскомнадзор напомнил Twitter о необходимости удалить еще 1 тыс. твитов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор напомнил администрации социальной сети Twitter о необходимости до 15 мая привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая", - говорится в сообщении.

По информации регулятора, на встрече 28 апреля вице-президента Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд Максуинни, вице-президента по юридическим вопросам компании Джима Бейкера и представителей Роскомнадзора была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Администрация соцсети также сообщила о подготовке дорожной карты, с помощью которой Twitter полностью приведет свою деятельность в РФ в соответствие с российским законодательством. "В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы", - следует из сообщения ведомства.

Twitter удалила 60% запрещенной в РФ информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов. "После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории РФ трафика Twitter, администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов", - говорится в сообщении Роскомнадзора, где отмечено, что администрация соцсети выразила готовность удалить или заблокировать оставшийся противоправный контент.

По данным Роскомнадзора, за время принятия ограничительных мер в Twitter было выявлено более 900 новых запрещенных материалов. Среднее время реагирования соцсети по этим материалам составляет 81 час вместо 24 часов с момента получения уведомления органа исполнительной власти. Представители Twitter отметили, что соцсеть готова повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть запрещенного контента.