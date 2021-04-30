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Обрушение трибуны во время праздника в Израиле
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Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике

В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля, отметил президент

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Государства Израиль Беньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате трагедии на религиозном празднике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 44 человека погибли и 150 пострадали.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", - отметил в телеграмме Путин.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 44 человека погибли и 150 пострадали.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков. По традиции во время этого праздника жгут костры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминОбрушение трибуны во время праздника в Израиле
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