ВЦИОМ: 75% россиян считают, что поставленные в послании президента задачи будут выполнены

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Около 76% россиян считают, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачи будут реализованы полностью или частично. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Большинство информированных граждан (76%) считают, что задачи, поставленные президентом во время выступления, будут выполнены полностью или частично. Обратного мнения придерживаются 19%. Более половины из тех, кто слышал о послании (54%), убеждены, что реализация озвученных задач повлияет на жизнь людей. Противоположное мнение разделяют 40%, 6% затруднились ответить", - следует из данных ВЦИОМ.

По результатам исследования, 30% респондентов сообщили, что осведомлены о послании президента, прошедшем 21 апреля. 45% слышали о нем, но не знают деталей, 25% сообщили, что слышат о нем впервые.

Среди знающих о послании президента 22% внимательно слушали оглашение, 40% узнали основные идеи из новостей, 29% не смотрели его, еще 9% безразличны к политике.

Большинство россиян (78%) сообщили о положительном впечатлении от послания президента Федеральному собранию, 18% - об отрицательном. 35% назвали содержание послания интересным, 24% назвали интересным большую его часть, 16% - часть выступления и 13% сочли послание неинтересным.

О вопросах послания

Из осведомленных о послании опрошенных 42% считают, что в нем в равной степени уделялось внимание достигнутым результатам и планам на будущее, 8% отметили преобладание описания достигнутых результатов и 37% посчитали, что больше времени уделялось планам на будущее.

По мнению 47% респондентов, президент уделил больше внимания внутренней политике, 6% заявили о приоритете вопросов международной обстановки, 38% сообщили о равной мере освещения ситуации внутри страны и во внешней политике.

Поддержка материнства и детства вызвала одобрение у 38%, выплаты школьникам к 1 сентября в размере 10 тыс. рублей - у 21%, социальная политика - у 11%, защита интересов РФ - у 10%, выплаты неполным семьям - у 7%, выплаты беременным женщинам - у 7% и оплата больничного в размере 100% - у 5%.

Кроме того, 60% опрошенных придерживаются точки зрения, что президент понимает ситуацию в РФ и проблемы граждан страны. В то время как 32% придерживаются обратного мнения.