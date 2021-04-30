Курц: поставка "Спутника V" в Австрию будет возможна только после регистрации в ЕС

ВЕНА, 30 апреля. /ТАСС/. Поставка в Австрию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет реализована только после ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Австрия изучает сообщения о трудностях с регистрацией препарата в разных странах, но намерена довести переговоры с российской стороной о закупке до конца. Об этом сообщил в пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Министерство здравоохранения, разумеется, проверяет эти сообщения (о причинах отказа в регистрации вакцины - прим. ТАСС) из разных стран. Но переговоры с российской стороной на правильном пути. Изначально была мысль использовать "Спутник", возможно, без регистрации ЕМА. Мы в [правительственной] коалиции решили сделать это только после регистрации ЕМА. Разумеется, чем позднее последует регистрация ЕМА, тем меньше в этом будет необходимости", - ответил Курц журналистам на вопрос, закупит ли Австрия российский препарат, несмотря на негативные сообщения с регистрацией из Бразилии и Словакии.

"Поставка последует только после того, когда будет регистрация. Нет смысла в том, чтобы вакцина просто лежала. Мы едины в коалиции, и с российскими партнерами находимся на правильном пути, чтобы довести дело до конца. Ситуация немного изменилась из-за поставки дополнительных 1,2 млн доз Pfizer-BioNTech, которые уже стали ускорителем вакцинации", - сказал Курц.

Курц особо подчеркнул, что переговоры России и Австрии де-факто подошли к концу. "Дойдет ли до использования [вакцины], это зависит от регистрации ЕМА", - добавил он.

В середине апреля Курц объявлял, что коалиционное правительство республики из Австрийской народной партии и партии "Зеленые" согласовало закупку 1 млн доз "Спутника V". Начать применение препарата было запланировано начать после регистрации европейским регулятором. Вопрос о начале поставок оставался открытым, потому что Австрия окончательно еще не завершила переговоры с Россией о закупке.